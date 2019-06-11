الإفتاء : داعش الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية في الأسبوع الأول من يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

​أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي -الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها- عدد (10) عمليات إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من يونيو 2019م، استهدفت (7) دول مختلفة هي (أفغانستان، العراق، إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر) في مناطق جغرافية متباعدة نفذها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 54 قتيلًا و 60 جريحًا؛ الأمر الذي يؤشر على التراجع النسبي في خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر مايو.

وأوضح المرصد في بيان له الثلاثاء، أن العراق تصدر مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد بواقع (3) عملية إرهابية تنوعت ما بين (إطلاق ناري وإحراق الأراضي الزراعية). فقد قام تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ الهجمات الثلاث، حيث حدثت اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي داعش في مناطق الأنبار وصلاح الدين، كما قام بإحراق عدد من المزارع في الموصل.

وأفاد المرصد بمجيء أفغانستان في المرتبة الثانية للمؤشر؛ حيث شهدت العاصمة الأفغانية "كابول" هجومًا على حافلة تقل موظفين حكوميين، كما قام مقاتلو طالبان بالهجوم على إحدى النقاط الأمنية غربي البلاد.

وأضاف المرصد أنه حل في المركز الثالث والأخير كل من (إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر) بواقع هجمة إرهابية لكل دولة نفذ معظمها تنظيم داعش الإرهابي، فقد نشط تنظيم "داعش" بنهاية شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، فقد حاول أحد الأفراد المنتمين لداعش تفجير مركز للشرطة في إندونيسيا لكن العملية تم إحباطها. كما شهدت مدينة "أعزاز" في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا انفجار سيارة مفخخة ما أدى لوقوع عشرات القتلى والمصابين، كما هاجم متشدد مشتبه في انتمائه لتنظيم داعش دورية أمنية بمدينة طرابلس بلبنان.

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وأدى تفجير سيارتين مفخختين بمدينة درنة قرب مكسر للقوات الأمنية لوقوع العديدالإصابات، وأخيرًا فقد نجحت القوات الأمنية في التصدي لمحاولة عناصر إرهابية إطلاق نيران على أحد الأكمنة جنوب مدينة العريش، أول أيام عيد الفطر شمالي سيناء.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي حلَّ في المركز الأول من حيث أكثر التنظيمات الإرهابية التي تم رصدها في مؤشر هذا الأسبوع بواقع 7 عمليات، وحلت في المرتبة الثانية حركة "طالبان" الأفغانية التي نفذت عملية إرهابية وحيدة. وقد تنوعت أنماط العمليات ما بين الهجوم بسيارات مفخخة، ووضع العبوات الناسفة والهجمات المسلحة. وقد عاد مرة أخرى خلال الأسبوع ظهور عمليات الذئاب المنفردة في كل من "إندونيسيا - لبنان" ضد قوات الأمن.

واختتم المرصد تحليله برصد نشاطات التنظيمات الإرهابية وأكد على استمراره في تنويع أنماط واستراتيجيات تنفيذ عملياته في ضوء قدراته المادية وحجم الأسلحة المتاحة له، وأفاد أن العمليات خلال فترة الرصد تنوعت ما بين (هجوم مسلح، انفجار بواسطة قنبلة، السيارات المفخخة) وبيَّنَ المرصد أن أكثر هذه الأنماط استخدامًا كانت الهجمات المسلحة بواقع 50% من جملة أنماط العمليات، بينما حل في المرتبة الثانية السيارات المفخخة بنسبة 30%.