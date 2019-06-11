سفير بنين بالقاهرة: فخور بما وصلت إليه مصر في مجال التصنيع الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنها تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع الدول الإفريقية في إطار تعزيز أواصر التآخي مع الدول الأفريقية الصديقة من منطلق ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال زيارة أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين لدى مصروالوفد المرافق للوزارة لبحث أوجه التعاون المشترك .

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وأضاف البيان أنه تم استعراض استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والامكانيات التكنولوجية والفنية بالشركات والوحدات التابعة، كما تم استعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التي تقوم الشركات بتصنيعها وتم التأكيد على رغبة الطرفان في زيادة آفاق التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المماثلة بجمهورية بنين وذلك في ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بالبلدين.

ومن جانبه أعرب أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، مشيدًا بدور مصر في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي الأمر الذى يشجع على الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربى في تطوير الشركات بجمهورية بنين في المجالين العسكري والمدني ،كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة سفير جمهورية بنين السابقة إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) حيث أثنى على الامكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بالمصنع خاصة العربة المدرعة ( ST100 و ST500 ) والتي ستكون مفيدة للاستخدام الشرطي والعسكري في دولة بنين ، وأشار السفير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات مدنية ،وتم الاتفاق أثناء اللقاء على تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

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