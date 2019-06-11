برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019م.
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.
وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.
وأوضح أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة برقم الجلوس، من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.
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