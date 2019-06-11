الأمن العام: ضبط 210 قطعة سلاح وينفذ 78 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 210 قطعة سلاح ناري، و226قضية مخدرات، و187دراجة نارية مخالفة، و21525 مخالفة مرورية، و1070مخالفة مرافق، و38قضية مصنفات، وتنفيذ 78902 حكم قضائي متنوع.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وشارك في الحملات أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن المركزي والأمن العام.
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