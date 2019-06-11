25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث قناة BBC

محمد اسماعيل - القاهرة - الشوربجي:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المستعجلة التي تطالب بوقف بث قناة BBC لجلسة 25 يونيو الجاري، للنطق بالحكم.

وكان أقام المحامي أشرف فرحات الدعوى رقم 30 لسنة 2019 مطالبا باستصدار حكم قضائي يوقف بث قناة BBC لبثها أخبارا تحرض على الدولة المصرية، وفقا للدعوى.

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وذكر في دعواه إن القناة تنتهج سلوكا مخالفا في مجال عملها فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحي وليس إداري، وبالتالي فهي مخالفة جسيمة.

وأضاف أن قناة BBC تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة لكن مقرها بالقاهرة ضرب عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الاعلامي، وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذي طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي في الوقت الذي التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.

واتهم فرحات القناة ببث أخبار كاذبة عما يدور في مصر بشأن قرارات السلطة المصرية لأجل تحسين الوضع الاقتصادي بحسب الدعوى.