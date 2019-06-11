ضبط 3 هاربين من غرامات مالية تجاوزت 4 مليون جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عامل، مطلوب التنفيذ عليه في 22 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "مباني"، والمقضي فيهم بعقوبات حبس لمدة سنة و9 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و251 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط شخص ونجله (مقيمان بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليهما في قضية "تعدي على أراضي الدولة ومباني" والمقضي فيها بغرامة مالية على كلا منهما بلغت 2 مليون جنيه، بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.