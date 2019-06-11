إنهاء خصومة ثأرية وإتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية دمنهور بنى شقير بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

وأكد الحاضرون على ثقتهم في أجهزة وزارة الداخلية، وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.