ضبط مسئول صفحة "ممكن الامتحانات تنزل من هنا": بساعد أخويا عشان ينجح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لإدارته المجموعة المسماة (ممكن الامتحانات تنزل من هنا) على تطبيق "الواتس أب"، والذي يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة امتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية)، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوي على صور أسئلة وأجوبة امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة.

وبمواجهته اعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث أن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ورسب في العام الماضي) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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