ضبط طالبين روجا لبيع سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، طالبين لاتهامهما بالترويج لبيع سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت. كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام بعض الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت. وتوصلت التحريات إلى أن القائمين على هذه المشاركات والحسابات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهما وهما كلٍ من (طالب 21سنة) لقيامه بعرض سماعات صغير الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، و(طالب 24 -مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيامه بعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع عدد كبير من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه "جارِ ضبط مالك المحل". تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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