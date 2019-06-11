بعد ارتكاب 8 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة المساكن في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وربة منزل- مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتهمة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما "بندقية خرطوش - طلقتين من ذات العيار- سيارة ملاكي"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح للدفاع، وارتكابهم "8" وقائع سرقات بدائرة "قسم ثان طنطا، وأول طنطا"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عاطل وصاحب محل مصوغات وربة منزل، مقيمين بذات القرية "سيئ النية" وكمية من المشغولات الذهبية، وشاشة تليفزيون، وجهاز لاب توب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

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