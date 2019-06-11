أخبار مصر | "المترو" يكرم عدد من مهندسي الشركة بعد تفوقهم بدورة إزالة الأعطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المترو" يكرم عدد من مهندسي الشركة بعد تفوقهم بدورة إزالة الأعطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بتكريم عدد من المهندسين الذين تفوقوا أثناء تلقيهم دورات تدريبية على كيفية إزالة الأعطال الطارئة التى من الممكن حدوثها أثناء التشغيل، ومن ثم رفع كفاءة جميع المهندسين للتعامل فى اسرع وقت ممكن والتغلب على جميع الأعطال للوصول بتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

فى بداية اللقاء قام الفضالي وصبره بتقديم الشكر لجميع المهندسين المشاركين بالدورة، وحثهم على أهمية التدريب على جميع التخصصات بحيث يتم تأهيلهم للعمل بأى قسم داخل مرفق مترو الأنفاق.

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وأضاف أنه سيتم عمل دورات تدريبية تباعًا في جميع التخصصات لجميع العاملين من مهندسين وفنيين أيضاً لتحقيق أقصى استفادة وكسب الخبرات للنهوض بهذا المرفق الحيوي والهام والحفاظ عليه.

واختتم الفضالي وصبره اللقاء بتقديم شهادات التقدير للمهندسين والتقاط الصور التذكارية معهم.

شارك التكريم المهندس أشرف عبدالسلام مساعد رئيس الشركة للتشغيل والصيانة بالخط الثاني والمشرف على الدورة التدريبية والمهندس عصام منير مساعد رئيس الشركة للتحكم المركزي والمهندس ايهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثالث ، بقاعة الإجتماعات بمقر الشركة برمسيس.