أخبار مصر | بحضور "عاشور".. تأجيل قضية "مكي" لجلسة 9 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور "عاشور".. تأجيل قضية "مكي" لجلسة 9 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، عضو مجلس فرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.

وأجلت محكمة جنح مدينة نصر، القضية لجلسة 9 يوليو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع التي قدمها بجلسة 2 إبريل الماضي، كما كلفت هيئة المحكمة النيابة العامة بتنفيذ الطلبات.

يشار إلى طلبات هيئة الدفاع برئاسة "عاشور" تمثلت في ضم الجنحة التي تحركت بشكل مستقل ضد "مكي" والصادر فيها حكم بالبراءة في ذات الموضوع، والتصريح باستخراج صورة رسمية من تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، مع الضابط إسلام العشري رئيس تحقيقات قسم أول مدينة نصر، وقت حدوث الواقعة، والتي حملت الضابط المذكور، المسئولية عن حدوث الواقعة، والتعدي على المحامين.

كما طالب "عاشور"، بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث أنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.

حضر الجلسة، أبو بكر ضوه، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وسامح صديق، أعضاء مجلس النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ونادر نوري، ومحمد أبو الوفا، وزكريا رضوان، أعضاء مجلس الفرعية، وعبد العزيز راشد، عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة، وممدوح رمزي، المحامي بالنقض، وجمع من المحامين.