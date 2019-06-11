أخبار مصر | وزير الانتاج الحربي يبحث مع "سفير بنين" سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الانتاج الحربي يبحث مع "سفير بنين" سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين لدى مصر" غير المقيم"، والوفد المرافق له بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، أنها تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع كافة الدول الإفريقية ومنها جمهورية بنين، وذلك في إطار تعزيز أواصر التأخي مع الدول الأفريقية الصديقة ومن منطلق ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم استعراض استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والإمكانيات التكنولوجية والفنية بالشركات والوحدات التابعة، كما تم استعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التي تقوم الشركات بتصنيعها.

Advertisements

وأكد الطرفان على زيادة آفاق التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المماثلة بجمهورية بنين وذلك في ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بالبلدين.

ومن جانبه أعرب السيد أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين، عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً ، مشيداً بدور مصر في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي الأمر الذى يشجع على الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربى في تطوير الشركات بجمهورية بنين في المجالين العسكري والمدني .

كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة السيد سفير جمهورية بنين السابقة إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) حيث أثنى سيادته على الامكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بالمصنع خاصة العربة المدرعة ( ST100 و ST500 ) والتي ستكون مفيدة للاستخدام الشرطي والعسكري في دولة بنين ، وأشار السيد السفير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات مدنية ،وتم الاتفاق أثناء اللقاء على تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.