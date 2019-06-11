أخبار مصر | بأمر محافظ الجيزة.. وقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر محافظ الجيزة.. وقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف تراخيص 4 عقارات تحت الإنشاء بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، وذلك لعدم تواجد المهندس المشرف علي تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلي عدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص.

وقال المحافظ بأنه طبقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بأن في حالة عدم تواجد المهندس المشرف علي تنفيذ الأعمال الإنشائية بالترخيص الممنوح من الجهة الإدارية او عدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص ومحدد بها عدد الأدوار يتم إيقاف الأعمال.

حيث كلف المحافظ رئيس حي بولاق، بضرورة قيام الإدارة الهندسية بالحي بإيقاف التراخيص الصادرة للعقارات لحين مراجعة الترخيص، والتأكد ان الإعمال المنفذة علي الطبيعة مطابقة للرسومات الهندسية الصادر علي أساسها التراخيص.

لافتًا بأنه سيتم استئناف الأعمال فور التأكد من عدم وجود أي مخالفات وتكون مطابقة للتراخيص والرسومات الهندسية.

كما اكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية،بالتنبيه علي الإدارات الهندسية بالمتابعة الدورية لكافة التراخيص الصادرة من الجهة الإدارية سواء بناء او هدم وفي حالة ثبوت مخالفة للترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محضر مخالفة بيئية لمغسلة الجزار بمدينة عامر، لقيام مالكها برش المياه بنهر الطريق العام مما يتسبب في إهدار المياه وإتلاف الرصيف.

وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل محاضر رش المياه ومنع غسيل السيارات بالشوارع، لعدم إهدار المياه والحفاظ علي كل قطرة ولحماية الإسفلت من الإتلاف.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي بولاق الدكرور رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والاستاذ اسامة السقعان رئيس حي بولاق والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

من جانب أخر قام حى الهرم بغلق وتشميع 10 محلات تدار بدون ترخيص بشارع المحروقى واللبينى كما تم رفع إشغالات مقاهي ومحلات بشارع الملك والصفا والمروة.