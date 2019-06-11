أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة توافر السلع بالأسواق وأسعارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة توافر السلع بالأسواق وأسعارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مدبولي" يُشدد على أهمية إعلان الأسعار على المنتجات.. وحملات تفتيش لضبط الأسواق

غداً.. تيسير قافلة لتغطية احتياجات 5 محافظات بالصعيد من الخضراوات واللحوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ايهاب المحمدي ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع والمنتجات للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر والفاكهة، واسطوانات البوتاجاز.

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وشدد "مدبولي" على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكداً أن هذه مسألة هامة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلاً: لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بشأن توافر الخضراوات والفاكهة واللحوم في منافذ وزارة التموين والمحافظات، بأسعار مخفضة. كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تسيير قافلة من الغد لتغطية احتياجات 5 محافظات من الخضراوات واللحوم من منتجات جهاز الخدمة الوطنية، كما يتم زيادة السلع في المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة.

من جانبه عرض وزير التموين خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، مؤكداً أن كافة السلع متوافرة، والمخزون الإستراتيجي منها آمن.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على زيادة المطروح من السلع والمنتجات في المنافذ التابعة لوزارة الدفاع، والداخلية، لمواجهة أي محاولة لرفع الأسعار.