أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لتأهيل وعاظ الأزهر في مجال العلاقات الأسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لتأهيل وعاظ الأزهر في مجال العلاقات الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لوعاظ الأزهر الشريف بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي عن الشراكة مع علماء الدين من أجل أسرة سعيدة والتدريب على دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج، حيث تستمر هذه الدورات لمدة ثلاثة أيام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عيّاد، إن الدورة تأتي في إطار جهود المجمع المستمرة لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف في مختلف المجالات وأهمها مجال العلاقات الأسرية وما تمثله من أهمية في عملية استقرار المجتمع.

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أضاف الأمين العام أن برنامج الدورة يشتمل على عدة محاور منها يركز على بيان ضرورة المشورة والفحص لراغبي الزواج من المنظور الطبي، وأهم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج، بالإضافة إلى بيان الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية، وبيان هدف الزواج من المنظور الشرعي، وأهمية عقد الزواج في حفظ الأخلاق وحماية البشر من الانحرافات الأخلاقية.

وأوضح عيَاد أن الدورة تستهدف أيضا بيان الأحكام الشرعية بين الزوجين، والحقوق المتبادلة بينهما، وضرورة فهم الزوجين للنواحي النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة الأسرية، من خلال فهم شخصية الآخر وفهم رسالة الزواج مع تكوين رؤية مشتركة بين الزوجين، وضرورة أهمية العلاقات الطيبة بالمجتمع.

وأشار الأمين العام إلى أن الدورة تستهدف التأكيد على دور الحوار بين الزوجين في تقوية العلاقات الزوجية من خلال التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج، وبيان مسؤولية الآباء والتربية الإيجابية من المنظور الشرعي.