أخبار مصر | وزير القوى العاملة يلتقي رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يلتقي رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، ايرول كيريسبي، رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف - سويسرا، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

وفي بداية اللقاء أوضح رئيس المنظمة أنها تحتفل العام المقبل بمرور مائة عام علي إنشاءها، مستعرضا دورها كجهة لديها تمثيل دائم من خلال بعثة مقرها نيويورك، وأنها تعتبر صوت القطاع الخاص دوليا ومحليا، حيث يعملون من خلال عدة محاور لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وذلك لتنفيذ العهد الدولي للمهاجرين.

وقال كيريسبي: إن المنظمة تعمل من خلال برنامج إصلاحي تابع للأمم المتحدة يهدف إلي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول، مؤكدا أن هذا الدور يأتي من خلال الشراكات بين أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والعام والتنسيق فيما بينهما بأساليب صحيحة.

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وطلب كيريسبي، من وزير القوي العاملة دعم مصر عربيا وإفريقيا كدولة وكرئيس للاتحاد الإفريقية للمنظمة كممثل لأصحاب الأعمال بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جانبه أكدت وزارة القوي العاملة علي دور منظمة أصحاب الأعمال ودورها المؤثر في منظومة العمل بين أطراف العمل الثلاث، مشددا علي أن مصر سوف تكون داعمة للمنظمة في طلبها في دعمها بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المقابل قالت الوزارة في بيان لها، إننا نطلب دعم منظمة أصحاب الأعمال في المرحلة المقبلة في منظمة العمل الدولية لترسيخ مبدأ الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال " داخل كافة اللجان الموجودة بالمنظمة، مشيرا إلي أن ذلك سيكون بطلب سيتم إرساله من بعثة جمهورية مصر العربية لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف ليتم دراسته في مجلس إدارة المنظمة في الجلسة القادمة.