أخبار مصر | "سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الوزير في بداية اللقاء علي عمق العلاقات بين مصر ولبنان باعتبارهما وطنا واحدا ذا قضايا مشتركة.
واستعرض الجانبان الاتفاقية المتعلقة بمجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة بين البلدين والتي عرضت على اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة رئيسي مجلس الوزراء بمصر ولبنان مؤخرًا، والتي يتم بموجبها حل مشكلات العمالة المصرية، رفع قيود وإجراءات عدم تجديد الاقامات للبنانيين في مصر.
وفي هذا الصدد أكد أبو سليمان أن مجلس الوزراء اللبناني أقر الاتفاقية، ومن المقرر أن تعرض علي البرلمان اللبناني خلال الأسبوع المقبل لإقرارها وصدور المرسوم اللازم لإبرامها، مشددا علي أنه يعمل على حل مشكلات العمالة المصرية منذ أن تولي مسئولية الوزارة.
ومن جانبه أشادت وزارة القوي العاملة في بيان لها، بهذه الخطوات من الجانب اللبناني، التي تسمح بتوفيق العمالة المصرية ليتمكنوا من العيش حياة كريمة والتخلص من سوء استغلال بعض أصحاب الأعمال.
واستعرض "سعفان" خلال اللقاء عددا من مقترحات الشراكة بين البلدين في مجال العمالة، منها إقامة مشروعات صغيرة بهدف تنشيط ودعم الاقتصاد وتقليل نسبة البطالة، مؤكدا أن مصر تستوعب العمالة من جميع الجنسيات العربية والإفريقية، مشددا علي أن العمالة اللبنانية في مصر لها أفضلية ويتم التعامل معها بأحسن ما يكون.