أخبار مصر | "سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، لبحث أوضاع العمالة في البلدين والمشكلات التي تواجهها والآليات التي تلزم لحل تلك المشكلات بصورة متبادلة، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين الدول العربية والصديقة في الموضوعات المعروضة علي جدول أعمال المؤتمر لما فيه صالح الدول العربية، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

وأكد الوزير في بداية اللقاء علي عمق العلاقات بين مصر ولبنان باعتبارهما وطنا واحدا ذا قضايا مشتركة.

واستعرض الجانبان الاتفاقية المتعلقة بمجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة بين البلدين والتي عرضت على اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة رئيسي مجلس الوزراء بمصر ولبنان مؤخرًا، والتي يتم بموجبها حل مشكلات العمالة المصرية، رفع قيود وإجراءات عدم تجديد الاقامات للبنانيين في مصر.

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وفي هذا الصدد أكد أبو سليمان أن مجلس الوزراء اللبناني أقر الاتفاقية، ومن المقرر أن تعرض علي البرلمان اللبناني خلال الأسبوع المقبل لإقرارها وصدور المرسوم اللازم لإبرامها، مشددا علي أنه يعمل على حل مشكلات العمالة المصرية منذ أن تولي مسئولية الوزارة.

ومن جانبه أشادت وزارة القوي العاملة في بيان لها، بهذه الخطوات من الجانب اللبناني، التي تسمح بتوفيق العمالة المصرية ليتمكنوا من العيش حياة كريمة والتخلص من سوء استغلال بعض أصحاب الأعمال.

واستعرض "سعفان" خلال اللقاء عددا من مقترحات الشراكة بين البلدين في مجال العمالة، منها إقامة مشروعات صغيرة بهدف تنشيط ودعم الاقتصاد وتقليل نسبة البطالة، مؤكدا أن مصر تستوعب العمالة من جميع الجنسيات العربية والإفريقية، مشددا علي أن العمالة اللبنانية في مصر لها أفضلية ويتم التعامل معها بأحسن ما يكون.