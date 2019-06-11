أخبار مصر | بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.. تخصيص أرض لنادي محاميي أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.. تخصيص أرض لنادي محاميي أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب أسيوط، عن تخصيص أرض لنادي المحامين بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جهاز المجتمعات العمرانية بالمحافظة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال حمادة الكردوسي، وكيل نقابة جنوب أسيوط، القائم بأعمال النقيب، إن النادي يقع على مساحة تقترب من 13 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال إنشائه عقب تسلم الأرض مباشرة، مشيرا إلى أنه يجري الآن استخراج المستحقات المالية من النقابة العامة للمحامين، استعدادا لتسلم الأرض.

وأضاف الكردوسي أن النادي سيتضمن عدة أقسام، ويشمل ناديا اجتماعيا، وثقافيا، ورياضيا، ومطاعم، وكافيتريات، وقاعات أفراح، كما سيتم استغلاله استثماريا ليدر دخلا للنقابة، لافتا إلى أن النادي سيكون على مستوى عالٍ من الجودة، ويليق بمحامي أسيوط.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، وافق على الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط بشأن تخصيص أرض لنادي المحامين بالنقابة الفرعية، مكلفا علي الصغير عضو مجلس النقابة العامة بالمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية بأسيوط لإنهاء تخصيص أرض النادي.