أخبار مصر | "التعليم" تعلن عن النسبة العشوائية لامتحان اللغة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن عن النسبة العشوائية لامتحان اللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال غازى البنوانى مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن سير عملية التصحيح تسير بشكل جيد فى الكنترولات، وأشار غازى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن نتيجة العينة العشوائية الأولى لمادة اللغة العربية تزيد عن 85%.



وعن التعديلات التى تم إضافتها لنموذج الاجابة قال غازى أنه تم إضافة جمع أزمان لمفرد زمن بالإضافة إلى إجابة حوائجهم.



وأشار إلى أن عملية تصحيح مادة اللغة العربية سوف تنتهى يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة قد بدأت فى 8 يونيو الجاري وسوف تنتهى 3 يوليو المقبل.

