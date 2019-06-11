أخبار مصر | خلال مايو الماضي.. تداول 126 ألف طن بضائع وحاصلات زراعية بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مايو الماضي.. تداول 126 ألف طن بضائع وحاصلات زراعية بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 7279 شاحنة بمينائي سفاجا ونويبع خلال شهر مايو الماضى تحتوى على 126 ألف طن بضائع وحاصلات زراعية حيث بلغ إجمالى الواردات 3352 شاحنة (39 ألف طن بضائع ) بينما بلغ إجمالي الصادرات 3927 شاحنة (87 ألف طن بضائع) بزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 123%.

وشهد ميناء سفاجا تداول 4187 شاحنة (76 ألف طن بضائع) بكمية وارد 1970 شاحنة (26 الف طن بضائع) وصادر 2217 شاحنة (50 الف طن بضائع) وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 88% بينما شهد ميناء نويبع تداول 3092 شاحنة (50 ألف طن بضائع) بكمية وارد 1382 شاحنة (13 الف طن بضائع) وصادر 1710 شاحنة (37 الف طن بضائع) وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 199%.

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وقامت الهيئة باتخاذ عدة اجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات امام المصدرين وزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات لتوصيل البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية الي مختلف الأسواق الخليجية وذلك بمعدل ما بين 300 إلى 400 شاحنة ومبرد يوميا تقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربي.

كما ساهم تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة للسفن والنظام التعريفى للشاحنات عبر موجات الراديو RFID فى سرعة انهاء الاجراءات وتسهيل دخول وخروج الشاحنات واصبح الخط الملاحي سفاجا/ ضبا اهم خط ملاحي لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي.

وشدد اللواء بحرى ايمن صالح رئيس الهيئة على مديرى الموانى بتقديم كافة التسهيلات لانهاء الاجراءات وتذليل العقبات لسفر ووصول الشاحنات والمبردات وتقديم الخدمات المختلفة للشاحنات والمبردات بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى حيث ساهمت اعمال التطوير بمينائى سفاجا ونويبع على زيادة التبادل التجارى حيث تضمنت انشاء محطات للصادر والوارد وساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للبرادات ومبانى خدمية للسائقين ومبنى ادارى ومبنى لوجيستى لخدمة المتعاملين مع الميناء والمحطة مزودة بكافة مرافق البنية التحتية.