أخبار مصر | الوزير ومميش يشهدان انعقاد مجلس إدارة شركة "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير ومميش يشهدان انعقاد مجلس إدارة شركة "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وناقش المجلس آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، حيث تابع "الوزير" معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة، وإنهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء، ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد، وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة، وفقَا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع.

وصرحت وزارة النقل، أن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

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ومن جانبه أشار "مميش" إلى أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وأن كافة إمكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا إيجابيا كبيرًا على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبيى بنسبة 34 و33 و33 على التوالي.