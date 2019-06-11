أخبار مصر | إدارة الشئون المعنوية تنظم عرضا خاصة لفيلم الممر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الشئون المعنوية تنظم عرضا خاصة لفيلم الممر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مساء أمس، عرضا خاصة لفيلم الممر، والذي يحاكي بطولات قوات الصاعقة المصرية، ضد العدو الصهيوني، إبان حربي الاستنزاف وأكتوبر، في ملحمة وطنية لتوثيق بطولات أبطال الجيش المصري.

وحضر العرض الخاص، عدد من أبطال الفيلم، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحررين العسكرين والمهتمين بالشئون الفنية والإعلاميين، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

جدير بالذكر أن إدارة الشئون المعنوية قدمت دعمًا لوجستيًا في مراجعة الفيلم وتنظيمه ومراجعته وتسهيلات كبيرة في أثناء تصوير المعارك الحربية.