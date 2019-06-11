مصر | بلاغ ضد "هيومان رايتس ووتش" باعتبارها منظمة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد "هيومان رايتس ووتش" باعتبارها منظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغا للنائب العام ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، بسبب نشرها الأكاذيب، واعتبار مقاومة أبطالنا للإرهابين على إنها انتهاكات لقوات الأمن المصرية، وتصف الإرهابين بلفظ مسلحي داعش في شمال سينا، وتدعي بأن قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان بالاعتقالات الجماعية التعسفية والعشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وتساءل أيمن محفوظ، في بلاغه الذي حمل رقم 6458 لسنة 201، هل من الطبيعي أن توجد منظمة تتحدث عن حقوق الإنسان وتتجاهل ما تقوم به الجماعات الإرهابية وأصحاب الأفكار الظلامية والمتشددة من أعمال عنف وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية؟، لذلك كان على المنظمة إظهار ذلك في تقاريرها، بدلا من التقارير المغلوطة عن مصر بدون دليل.

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وأضاف في بلاغه أنه بالفعل ينطبق علي المنظمه وصف الجماعة الإرهابية بأن كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

واستطرد أنه تطبيقا لنص المادة 49 من ذات القانون، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى.

واختتم أيمن محفوظ المحامي، بطلبه اتخاذ اللازم قانونا تجاه تلك المنظمه التي تعد وفق للقانون منظمة إرهابية.