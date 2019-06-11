مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 15 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 15 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع المحاكم بطرة قرارها بتأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.