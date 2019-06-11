مصر | ضبط صاحب مخبز استولى على 490 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

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ألقت مباحث التموين، القبض على صاحب مخبز استولى على 490 ألف جنيه، من أموال الدعم بالمرج.

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المرج لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره (490,575" جنيهاً وفقاً لما ورد بتقرير الفحص، المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، والتي قررت بأن المبالغ المالية المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.‎