مصر | "الأمن العام" يداهم عدداً من البؤر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يداهم عدداً من البؤر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها.. عدة إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



ضبط "عاطل، سن 19" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته "30 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول" وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

ضبط "عاطل، سن 17" أثناء تواجده بمدخل قرية السعادات بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "2 كيلو جرام لنبات البانجو لمخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول" وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.



ضبط "عاطل، سن 35 " أثناء تواجده بمحل إقامته بقرية كفرحفنا بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته " 1،5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر" وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

ضبط "عاطل، سن 24 " حال تواجده بالمدق الترابى بمنطقة خليج بطاح بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول" وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.