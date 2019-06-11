مصر | هارب من 22 حكما قضائيا.. القبض على عامل بمصر القديمة

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وفي ذات السياق تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط شخص ونجله (مقيمان بدائرة القسم ) والمطلوب التنفيذ عليهما فى قضية "تعدى على أراضى الدولة ومبانى" والمقضى فيها بغرامة مالية على كلا منهما بلغت (2،000،000 إثنان مليون جنيه)، بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (عامل سن 45 – مقيم بدائرة القسم)، والمطلوب التنفيذ عليه فى (22) حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى".. والمقضى فيهم بعقوبات حبس لمدة سنة و9 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت (2،251،520 اثنين مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وعشرون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.