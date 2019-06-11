مصر | خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 210 أسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 210 أسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

الحملات أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 210 قطعة سلاح نارى بحوزة 187 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(24) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(28) بندقية خرطوش.

(16) طبنجة.

(141) فرد محلى.

(241) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(263) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (78902) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(313) حكم جناية.

(23610) حكم حبس جزئى.

(4164) حكم حبس مستأنف.

(41090) حكم غرامة.

(9725 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (226) قضية مخدرات بحوزة (241) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 41،330 كيلو جرام – 57 شجيرة لذات المخدر).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،282 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،058 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 895 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 40 جرام).

عدد (8546) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (42) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (10) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

فى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية:: ضبط تشكيل عصابى ضم (6) متهمين إرتكبوا (8) حوادث سرقة مساكن.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (187) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (91) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد

المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (21525) مخالفة مرورية متنوعة، (1070) مخالفة مرافق متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (38) قضية مصنفات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.