مصر | ضبط تاجر مخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر مخدرات بحوزته ربع كيلو هيروين في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل سن 29 - مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 9 قضايا أخرهم قضية "مخدرات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات") حال تواجده بشارع الخيالة بدائرة القسم.. وبحوزته (210 جرام من مسحوق الهيروين المخدر- فرد خرطوش عيار 16 مم - طلقتين من ذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.