مصر | تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية على مستوي الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية على مستوي الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة ومخالفات السرعة الزائدة
تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4959) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2413) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.