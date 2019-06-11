شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» و«الوزير» يبحثان إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بمقر وزارة النقل، الثلاثاء، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

ناقش المجلس آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الاغراض على رصيف 55 بميناء الاسكندرية حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الارصفة وانهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع.

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وقال وزير النقل إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن في وقت واحد، لافتًا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار.

ومن جانبه، أوضح الفريق مهاب مميش أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية وأن كافة امكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع المهم الذي سيكون له أثرًا إيجابيًا على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالي.