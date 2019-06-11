شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تمهل الفائزين بقرعة الأراضي المتميزة والأكثر تميزًا لسداد فرق المساحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة لسداد فرق المساحة، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضي الأكثر تميزاً والمتميزة، والتي تم إجراؤها بعد تاريخ 15/2/2018، وتزيد مساحة الأرض للفائزين بها عن المساحة التي تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10 %، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه يتم منح المهلة وفقاً لما يلى، أولاً: الالتزام بسداد القيمة المُقررة للمساحة المُحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، وثانياً: منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وثالثاً: تحرير شيكات آجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المُعلن عنها بالصحف.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن العملاء الراغبين في عدم الاستكمال، ويطالبون باسترداد مقدمات الحجز، يُسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاسترداد خلال شهر بحد أقصى من تاريخ الإعلان بالصحف.