شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «تجارية الإسكندرية»: غموض بشأن الإشراف القضائي.. و10 لجان للتصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيما يسيطر الغموض بشأن الخطاب المرسل من المرشحين لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بالإشراف القضائي تجرى الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية انتخاباتها لاختيار مجلس ادارتها الجديد في الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 وحتى 2023 المقررة السبت المقبل .

ويتنافس في الانتخابات 19 مرشحاً لاختيار 9 اعضاء بينهم رئيس الغرفة فضلاً عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق واشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها احمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة الحالى ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية .

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وقال الدكتور سمير صديق رئيس شعبة الصيادلة السابق واحد مرشحى قائمة «نبض التاجر» إن هناك غضب واستياء يسودان المرشحين على قائمته لعدم ورود رد وزير التجارة والصناعة حتى الان بشأن الخطاب المرسل للمطالبة بالإشراف القضائي على الانتخابات على الرغم من اجراء الإنتخابات السبت المقبل .

وأضاف «صديق» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن عدم موافقة وزير التجارة والصناعة على اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل يدفع الغرفة إلى الاستعانة مثل كل انتخابات بموظفى الغرفة وهو الامر المرفوض خاصة وأن الإشراف القضائي يضمن النزاهة والشفافية وإن كان لا يوجد شك في موظفي الغرفة لكن يظل ولائهم للمجلس الحالي وهى قائمة احمد الوكيل، لافتًا إلى أن الانتخابات تجري في ١٠ لجان ومن خلال ٣٠ مندوبا بواقع ٣ على كل صندوق.

وأنهت الغرفة التجارية بالإسكندرية استعداداتها لانطلاق ماراثون انتخابات الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة التسعة والتى تجرى في 15 يونيه بعد تأجيلها لتزامنها مع شهر رمضان حيث كان مقررا اجراؤها في 25 مايو الماضى .