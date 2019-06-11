شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستجيب لشكاوى المواطنين من «القمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، تقريراً عن عدد من الاستجابات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص شكاوى المواطنين عبر قطاع خدمة المواطنين بالوزارة.

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وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن الوزارة نجحت خلال شهر مايو 2019 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات في الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين، منها إزالة تراكمات قمامة بعدد من المناطق ببعض المحافظات بعد تضرر الأهالى منها وهي قرية ميت الحوفيين ببنها بمحافظة القليوبية ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا وشارع دمشق بالمهندسين بحي العجوزة محافظة الجيزة وشارع عباس العقاد بحي شرق مدينة نصر محافظة القاهرة وعزبة عبدالحميد بالسيل الريفي بمحافظة اسوان وامام مسجد نور الإسلام بباكوس بمحافظة الإسكندرية وقرية دنديط بميت غمر محافظة الدقهلية.

وأوضح شعراوى أن قطاع خدمة المواطنين تلقى شكوي من أهالي منطقة عمارات البترول ومدينة الاعلام بحي العجوزة بمحافظة الجيزة بتضررهم من وجود «كافيهات» مخالفة حيث تم التواصل مع محافظة الجيزة وقام الحى بحملات إشغالات ليلية على المقاهي وتم رفع العديد من الادوات والكراسي ومصادراتها وايداعها بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تلقي قطاع خدمة المواطنين شكوى بتضرر الأهالي من عدم وجود إنارة بشارع دمشق بالمهندسين بحي العجوزة بمحافظة الجيزة حيث تم التواصل مع المحافظة وأفادت انه تم إنارة الشارع وإزالة أسباب الشكوي.

وأضاف أنه تم إيقاف أعمال بناء عقار مخالف بطحانوب بشبين القناطر محافظة القليوبية عقب تلقى الوزارة شكوى من الأهالى وتم ابلاغ النيابة العامة ضد مسؤول التنظيم والوحدة المحلية المسؤول عن اصدار الترخيص، كما نجحت الوزارة في حل مشكلة تضرر المواطنين بقرية دمنهور الوحش بزفتي بمحافظة الغربية بسبب تصدع عامود إنارة حيث تم إعادة تأهيل العامود واصلاحه وتشغيلة وتوصيل التيار الكهربائي له وإعادته إلى الشبكة وهو يعمل بصورة جيدة، كما قامت الوزارة بحل شكوي أهالى منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية من وجود بلاعة مفتوحة امام محل مشروبات بالكيلو 21 بمنطقة النخيل بأكتوبر، حيث تم التواصل مع مسئولى المحافظة وتم غلق البلاعة المفتوحة.