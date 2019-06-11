شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم زيارات إلى المحميات الطبيعية لـ«الجيل الثاني والثالث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تضافر الجهود الحكومية في البرامج الخاصة بشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتي تقوم بتنظيمها وزارة الهجرة، اتفقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، على إعداد برنامج خاص لزيارات لشباب المصريين بالخارج إلى المحميات الطبيعية بمصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، هو أمر هام جدًا وذلك للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث إن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة هو خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.

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وأضافت وزير الهجرة أنه بمناسبة الإجازة الصيفية للأسر المقيمة بالخارج، فإنها تدعوهم لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨-٣٥ عاما، مشيرة إلى أن برامج أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها الوزارة هدفها ربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فواد وزير البيئة، أن الاهتمام بالطلاب والشباب يأتي على رأس الأولويات في إطار رؤية الوزارة للاستفادة والترويج للمحميات الطبيعية، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم الفعلية في الأنشطة البيئية، مشيرة إلى أن ما يميز المبادرة الخاصة بالتعاون مع وزارة الهجرة أنها تسعى إلى رفع وعي أبناء المصريين بالخارج بثروات مصر الطبيعية وتنوعها وأهمية صون الموارد الطبيعية التي تعتبر أساس الحياة على كوكب الأرض.

وأعربت «فؤاد» عن أملها في أن يكون معسكر شرم الشيخ، الذي تنظمه وزارة الهجرة الشهر المقبل، بالتعاون مع «Well Spring» لأبناء المصريين بالخارج ممن يتراوح أعمارهم من 10 إلى 16 عامًا، هو بداية انطلاق حقيقية للشباب لفهم أهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية والتي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع تلك المبادرة المتعلقة بتشجيع الشباب لفهم العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتي اتفقت عليها مع وزير البيئة البولندي بصفته رئيس مؤتمر تغير المناخ الرابع والعشرين.

يذكر أن برامج شباب الجيل الثاني والثالث يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارات الدفاع والآثار والشباب والرياضة وتشمل زيارات للمناطق الأثرية، كما يتم تنظيم زيارات لوحدات القوات المسلحة؛ للتعرف على أساليب التدريب ‏ورفع الكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تنظيم دورات في الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أجل ربطهم مرة أخرى بوطنهم الأم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، كونهم سفراء مصر بالخارج، فهم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، وتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض بالوطن، كما يتم إعداد دورة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.