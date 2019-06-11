شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لـ5 متهمين بالتحريض على العنف بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف بدائرة مركز منيا القمح.

تعود أحداث القضية لعام 2017، بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان والاشتراك في مظاهرات تحريضية ضد الدولة ومؤسستها.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة المختصة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.