شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوضح أسباب إزالة قاعة أفراح: «بدون تصريح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لاتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه إستخدام أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها، كذلك لا تفريط في حق الشعب للإستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياه الكريمة .

وأضاف المحافظ أنه أثناء جولته المفاجئه لمركزي ابوكبير وهيهيا لمتابعه تقديم افضل الخدمات للمواطنيين والتاكد من توافر النظافه العامه بالمركزين، وكذلك متابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراجعه ما تم تنفيذه من تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والخاصة بإسترداد أملاك الدولة وإزالة الإشغالات والتصدي لظاهرتي البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية، تلاحظ عدم تنفيذ قرار إزاله كان قد أمر به المحافظ لقاعه افراح معترضه للطريق تم إنشاؤها بالمخالفه للقانون على أرض أملاك دولة بمركز ههيا تم تخصيصها من قبل لإنشاء حدائق عامة تعود بالنفع على المواطنين كمتنزه ومتنفس آمن وتعطي المظهر والشكل الحضاري اللائق للمدينة والصادر لها قرار ازاله منذ عام 2013 حيث قام المحافظ بتكليف والتنبيه على رئيس مركز ههيا اكثر من مره بضروره تنفيذ قرار الازالة الصادر لها منذ اكثر من ثلاثة أشهر .

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وإستكمل المحافظ أنه تمت المخالفه للقرار (1410 ) بإنشاء قاعه للأفراح في هذا المكان والمخصص للمنفعة العامة، حيث تم تأجيره من مسئولي نادي هيهيا الرياضي لأحد الأشخاص بقيمة 230 ألف جنيه سنويا وهو الأمر المخالف للقانون فضلاً عن إعتراض المبنى وتعديه على حرم الطريق مما تسبب في إختناقات مرورية بالمنطقة وإشغال مستمر وبمخاطبه وكيلا وزارتي الشباب والرياضة والري أفادا بمخالفة هذا المبنى لتعديه على بحر مويس «أملاك ري» وكذلك عدم إصدار أيه تصاريح لغرض قاعة افراح من مديرية الشباب والرياضة .

وأضاف المحافظ أنه نظراً لتقاعس رئيس مركز ومدينة هيهيا والعاملين بقسم الإزالات والإدارة الهندسية بالمركز عن أداء عملهم حال دون تنفيذ قرار الإزاله وهو ماأدى إلى تفاقم المشكلة.

وفي الحال أمر المحافظ اليوم بإزالة هذا المبنى واشرف بنفسه على الازالة وذلك لإسترداد أملاك الدولة وإستغلالها بشكل قانوني بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين وفيما لا يخل بالغرض المخصص من اجله هذا المكان .

ووجه المحافظ رساله إلى كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أنه سيواجه ذلك بمنتهى الحسم مؤكداً أن لن يتهاون في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتنفيذها بمنتهى القوة والصرامة.