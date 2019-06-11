شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 53 ألفا و719 رسالة من خلال «صوتك مسموع» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية نهاية أكتوبر 2018، 53 ألفاً و719 رسالة، حتي الآن، منها 13 ألفاً و702 شكوي تم حل 13 ألفاً و163 منها بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوي وعددها 539 واحدة.

ويبلغ عدد متابعي صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال شهر مايو 10الاف و700 متابع وبلغ عدد رؤية الصفحة 16 الفاً و360 مشاهدة.

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وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في بيان صحفي الثلاثاء إن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر مايو 2019 بلغت 6436 رسالة منها 1717 شكوى تم حل 1480 شكوي بنسبة 86،2% منها وجارى حل باقى الشكاوى، مشيراً إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر مايو هي القمامة وبلغ عددها 1116 شكوي وعدد شكاوي الاشغالات 403 شكوي وعدد شكاوي التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 89 شكوي وعدد شكاوي مخالفات البناء 79 شكوي والفساد 30 شكوي، كما تضمنت الرسائل 220 استفساراً عن معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة ( الواتس أب ) بالمبادرة خلال شهر مايو بلغت 5588 رسالة منها 1460 شكوي مستوفاة حيث تم الرد على 1284 شكوي بنسبة 88%، منها 69،5% شكاوى من القمامة و23،4 % شكاوى الاشغالات، 3,3 % شكاوى من التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، و2,4% شكاوى من مخلفات البناء .



وأشار شعراوي إلى أن عدد الرسائل التي تلقتها البريد الالكتروني للوزارة خلال شهر مايو 153 رسالة تضمنت 54 شكوي وتم الرد على 47 شكوي منها بنسبة 87% وجاري حل 7 شكاوي، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة خلال شهر مايو 695 رسالة تضمنت 203 شكوي تم الرد 149 شكوي بنسبة 73.4% وجاري حل 54 شكوي، لافتاً إلى أن الخط الساخن تلقي خلال شهر مايو عدد 208 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوي التي ترد للمبادرة .



وطالب الوزير كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة«صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected]) .