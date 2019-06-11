شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا للجنة إيراد نهر النيل وإدارة المياه، لإستعراض موقف الفيضان للعام المائي 2018/2019 والذي بدأ في أول أغسطس 2018، وينتهي نهاية يوليو 2019.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.

وأضاف الوزير أن اللجنة استعرضت أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة موقف زراعات الأرز وتوفير المياة اللازمه لها وتحرير محاضر مخالفات للمناطق المحظور فيها زراعة الأرز، وكذلك المناطق الغير مقررة الري.

كما أوضح التقرير جاهزية مناطق زراعة الأرز خلال الأسبوعين القادمين في المحافظات المختلفة، وذلك حتى تتمكن أجهزة الوزارة المعنية من تدبير الموارد المائية اللازمة لها.

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وشدد «عبدالعاطي» على قيام أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياه والبدء فورًا في اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالي تجنباً لأي أزمات سواء في حالة نقص المياه أو زيادتها، كما شدد على إحكام الرقابة على مخالفات الأرز وتحصيل غراماتها أولا بأول في ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه.

ووجه «عبدالعاطي» بوضع بروتوكول تعاون مشترك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتبادل المعلومات الخاصة بزراعات الأرز والمخالفات المتعلقة بها بأسرع وقت للحد من هذه المخالفات وتحصيل الغرامات.

وأشار وزير الري إلى أن لجنة إيراد النيل استعرضت أيضا خلال الاجتماع أهم المشاكل والطوارئ التي واجهت الوزارة خلال إجازة العيد والتي تم التصدي إليها والعمل على حسمها من خلال أجهزة الوزارة المختلفة حيث تواجد مهندسي الوزارة بالطبيعة والمرور المستمر على شبكة الترع والمصارف.

كما استعرضت اللجنة موقف متابعة المخالفات على نهر النيل والمتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى إنه يجري حاليًا مراجعة حصر مخالفات التعديات على نهر النيل والترع والقنوات والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات لتدقيق حصر المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين لحماية نهر النيل، وتوفير احتياجات مصر لأغراض الزراعة ومياه الشرب والعمل على الحد من التلوث.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإطمئنان على بعثة الري المصري بالسودان والتأكيد على التزامهم بتعليمات الأمن والسلامة في ضوء ما تمر به السودان الشقيق من أحداث.

وفي نهاية الاجتماع وجه الدكتور عبدالعاطي باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.