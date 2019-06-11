شكرا لقرائتكم خبر عن أب فى دعوى نشوز: "زوجتى تحرض ابنتى على سبى وضربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته،أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وتحريضها لابنتها على ضربه، وكراهيته، وسبه بألفاظ خارجه.

وتابع الزوج فى دعواه:" ابنتى ترفض احترامى وسماع توجيهاتى لها، وتعنفنى مثل والداتها وتتجاهلنى دائما، ولا تسمح لى بالتحدث معها، وتدعى على بالموت فى وجهى لترتاح منى، فلا أجد منها غير الرفض والإنكار".

وتابع صالح.م.ن،أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى تبتزنى وتسلب راتبي، والأرباح التى أحصل عليها من المحل التجارى الذى أمتلكه، وتمنحنى مصروفى وترفض أن أهتم بوالدتى المريضة، وبددت أموالى وأنفقتها على أهلها".

وتابع:عندما أطلب منها الإدخار تتهمنى بالبخل وتعاقبني بأن تكثر طالبتها بزيادة المبالغ المالية، وعندما أعترض على إلحاحها تواجهنى بالعنف والقوة، وتدفع أبنتى الكبرى ونجلى الأصغر بمقاطعتى طوال شهور، وعند ااصالى بأهلها لتوجيه النصح لها يرفضوا التدخل ويتهمونى بظلمها".

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ويضيف: "منذ نشوب المشاكل بيني وزوجتى، أبنتى ترفض محاولة حثها على عدم التدخل فى المشاكل التى حدثت بيننا، وترك التصرفات الخاطئة التى اعتادت على فعلها، وأصبحت تسبنى لتنال رضا والداتها، وغير مكترثة لما أمر به من حالة نفسية سيئة ".