شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات نقابة الصحفيين التونسيين قبل بدء مؤتمر الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من الاستعدادات لاحتضان المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولى للصحفيين، المقرر إجراؤه، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة الموافق 14 يونيو الجارى، بمشاركة أكثر من 300 صحفى ونقابى من مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الافتتاحى لمؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين، جلسة حوارية حول "مستقبل الصحافة فى الزمن الرقمى " يديرها أنطونى بلانجى الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين وجلسة حوارية حول "الممارسات النقابية الجيدة فى جميع أنحاء العالم " يديرها جريمى دير نائب الامين العام للاتحاد الدولى للصحفيين.

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كما سيتم تنظيم جلسة حوارية حول" الصحافة بعد الثورات العربية " يديرها يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين والافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمات كلا من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس الاتحاد الافريقي للصحفيين ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس الجمهورية التونسية.

كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت من قبل أنه سيتم تنظيم مسيرة تنطلق من احد فنادق تونس فى اتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تضامنا مع الصحفيين الذين يقتلون فى كل البلدان العالم من أجل مهنتهم.