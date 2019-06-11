شكرا لقرائتكم خبر عن بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سابق رجال الحماية المدنية الزمان، وأنقذوا 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل داخل أحد المبانى بشبرا. تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية - بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص. Advertisements تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث نجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات فى التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد، وإنقاذ الجميع بسلام.

انقاذ مواطن



جانب من عمليات الإنقاذ



حمل مواطن لانقاذه



لحظات انقاذ المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بين السماء والأرض.. إنقاذ 7 مواطنين عالقين داخل مصعد متعطل فى شبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.