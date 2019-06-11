شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط جروبات على "الواتس آب" تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التعليم، أن هناك جهد كبير من قبل فريق الغش الإلكترونى بالغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم التوصل إلى جروبات على الواتس آب تساعد طلاب الثانوية العامة على الغش.

وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن تم ضبط قرابة 6 جروبات تساعد الطلاب على الغش، مشددة على أن تم اتخاذ الغجراءات القانونية ضدهم والوصول إلى الأشخاص المسئولين عن هذه الجروبات، قائلة: "هناك جهد كبير من عدة جهات أمنية وتكنولوجية يتم داخل غرفة عمليات الوزارة، إضافة إلى الإبلاغ عن صفحات الغش على الفيس بوك".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 669 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.