شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية ينظم دورة تدريبية لتأهيل وعاظ الأزهر فى العلاقات الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مجمع البحوث الإسلامية، دورة تدريبية لوعاظ الأزهر الشريف بالتعاون مع المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة وبدعم من الاتحاد الأوروبى عن الشراكة مع علماء الدين من أجل أسرة سعيدة والتدريب على دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج، حيث تستمر هذه الدورات لمدة ثلاثة أيام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد، إن الدورة تأتى فى إطار جهود المجمع المستمرة لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف فى مختلف المجالات وأهمها مجال العلاقات الأسرية وما تمثله من أهمية فى عملية استقرار المجتمع.

أضاف الأمين العام أن برنامج الدورة يشتمل على عدة محاور منها يركز على بيان ضرورة المشورة والفحص لراغبى الزواج من المنظور الطبى، وأهم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج، بالإضافة إلى بيان الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية، وبيان هدف الزواج من المنظور الشرعى، وأهمية عقد الزواج فى حفظ الأخلاق وحماية البشر من الانحرافات الأخلاقية.

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أوضح عيَاد أن الدورة تستهدف أيضا بيان الأحكام الشرعية بين الزوجين، والحقوق المتبادلة بينهما، وضرورة فهم الزوجين للنواحي النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة الأسرية، من خلال فهم شخصية الآخر وفهم رسالة الزواج مع تكوين رؤية مشتركة بين الزوجين، وضرورة أهمية العلاقات الطيبة بالمجتمع.

أشار الأمين العام إلى أن الدورة تستهدف التأكيد على دور الحوار بين الزوجين فى تقوية العلاقات الزوجية من خلال التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج، وبيان مسئولية الآباء والتربية الإيجابية من المنظور الشرعى.