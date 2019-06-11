شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: التفاوض مع 3 شركات كبرى لتشغيل مخابز جديدة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارِ التفاوض مع شركات (مخابز القاهرة الكبرى - مطاحن شمال القاهرة - مطاحن جنوب القاهرة)، لتشغيل عدد 3 مخابز جديدة شاملة المعدات، وإعادة تشغيل مخبز رابع في عدد من أحياء المدينة.

وقال رئيس الجهاز إن ذلك يأتى في إطار النهوض بمنظومة رغيف الخبز البلدي بالمدينة، ولتوفير أكبر قدر من احتياجات سكان المدينة من رغيف الخبز، مشيراً إلى أنه يوجد بالمدينة عدد 2 مخبز لإنتاج الخبز البلدى كاملة المعدات بحي "الأندلس" الحي السابع سابقاً، ومخبز ثالث بمعداته بحى "الزهور" بالإسكان الإجتماعى سابقاً بمنطقة "البنفسج" شاملاً المعدات، وكذا وجود مخبز رابع بنفس الحي بمنطقة النرجس بدون معدات، جاهز للطرح للتشغيل مقابل حق الإنتفاع.

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وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤلي شركة "مخابز القاهرة الكبرى"، للاتفاق على تشغيل أحد المخابز الأربعة، مضيفاً أنه تم معاينة تلك المخابز من قبل اللجنة لتحديد احتياجاتها، ومعرفة الإجراءات الإدارية والمالية، للحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على حق إنتفاع أحد تلك المخابز وتشغيلها.

وأكد رئيس الجهاز، أنه جارِ التخطيط فى الفترة المقبلة، لإقامة مخبز بمشتملاته بكل حي من أحياء المدينة، خصوصاً الأحياء التى لا يوجد بها مخابز لإنتاج الخبز البلدى مثل أحياء (الصفوة - الكوثر – الأشجار) بالمدينة.