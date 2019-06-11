شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح كراسات بوكليت اقتصاد الثانوية العامة مع الجغرافيا خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أمس الإثنين طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء، بإجمالى 595 ألفا و344 طالبا وطالبة، وشهدت اللجان حالة من الرضا بين الطلاب بسبب سهولة بعض الجزئيات فى الأسئلة.

وقالت مصادر مسئولة، إن تصحيح مادة الاقتصاد سيكون أثناء تصحيح وتقدير مادة الجغرافيا، لأن مقدرى درجات الجغرافيا هم من يصححوا مادة الاقتصاد.

وأوضحت أن تصحيح الإحصاء سيكون من خلال مقدرى مادة الرياضيات خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد والإحصاء فرعين مكملين فى لبعضهم فى الدرجة ومادة رسوب ونجاح ولا تضاف لمجموع الطالب.

Advertisements

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 669 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .