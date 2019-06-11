شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، اللجنة الثانية لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى الطلاب،امتحان مادة اللغة الثانية (فرنساوى) ، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

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