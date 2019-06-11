شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة إشغالات المقاهى بحى العجوزة استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة ليلية لإزالة إشغالات المقاهى، فى منطقة عمارات البترول ومدينة الأعلام بدائرة الحى، استجابة لشكاوى الأهالى إلى وزارة التنمية المحلية من وجود كافيهات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق.

وتمكنت الحملة من رفع العديد من الأدوات والكراسى ومصادراتها وإيداعها بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما تلقى قطاع خدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية شكوى بتضرر الأهالى من عدم وجود إنارة بشارع دمشق بالمهندسين بحى العجوزة بمحافظة الجيزة حيث تم التواصل مع المحافظة وأفادت أنه تم إنارة الشارع وإزالة أسباب الشكوى.

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