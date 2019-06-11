المبعوث الخاص الأمريكى بسوريا يصل مطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، جيمس جيفرى، الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكى إلى التحالف الدولى ضد داعش، فى زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين، لمناقشة جهود تعزيز الاستقرار والأمن فى سوريا.
وأوضحت مصادر، إنه تم إنهاء إجراءات وصول جيمس جيفرى، من خلال استراحة كبار الزوار، عقب وصوله على متن الرحلة الألمانية.
وأعلنت وزارة الخارجية، أن السفير سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يلتقي اليوم الثلاثاء، "جيفري" الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكى إلى التحالف الدولى ضد داعش، بمقر وزارة الخارجية.
يتناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا، والتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية.
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